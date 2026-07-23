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23.07.2026 13:07:00
Global oil tops $100 and settle at 2-month high after Houthis strike Saudi tankers and Trump threatens ‘military punishment’ on Iran
Brent crude rose to over $98 a barrel following the news that the rebel group attacked the vessels in the Red Sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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