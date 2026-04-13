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13.04.2026 19:51:14
Going for Gold: How IAU's Pure Play on Physical Gold Compares to SGDM's Gold Mining Focus
The Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) and the iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) both target gold, but they take fundamentally different approaches.While SGDM invests in North American gold mining companies, IAU tracks the price of physical gold. Here’s how the two stack up for investors looking to add a gold-focused ETF to their portfolio.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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