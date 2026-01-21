|
21.01.2026 03:59:24
Gold and platinum hit records as crisis over Greenland worsens
GOLD and platinum rose to fresh records - while silver was near an all-time peak - as the worsening crisis over Greenland and...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Platinpreis
|2 469,00
|-30,50
|-1,22