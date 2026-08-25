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26.08.2026 00:58:03
Gold, Flights, Cryptocurrency: U.S. Vows to Go After More Than Iran’s Oil
The United States threatened sanctions for any country or entity that engages with Iran’s gold, digital assets, aviation, shipping and tech industries. Here’s why that matters.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 605,12
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|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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