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05.11.2026 06:00:25
«Gold, Kupfer und Silber werden von Menschheit seit Jahrtausenden gebraucht»
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«Wir können bis heute nicht auf bestimmte Metalle verzichten, weil sie super Eigenschaften haben», sagt DNCA-Portfoliomanager Alexandre Carrier im Gespräch mit finews. Das veränderte geopolitische Umfeld und der neue rohstoffintensive Wirtschaftszyklus sprechen für Edel- und Industriemetalle. Darin zu investieren ist allerdings nicht trivial.
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Kupferpreis
|14 109,85
|-90,00
|-0,63
|Silberpreis
|52,04
|0,15
|0,29