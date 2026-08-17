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17.08.2026 07:01:07
Gold, silver, platinum and palladium: What Singapore investors should know about these precious metals
Outlook for each metal varies depending on market conditions, say analystsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 405,61
|29,00
|0,66
|Palladiumpreis
|1 345,50
|29,00
|2,20
|Platinpreis
|1 767,50
|14,00
|0,80
|Silberpreis
|65,82
|1,14
|1,76
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