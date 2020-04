Gold: Aderlass an den Terminmärkten

Der Commitments of Traders-Report wies nämlich für die Woche zum 31. März ein Minus von 547.300 auf 495.700 Kontrakte (-9,4 Prozent) aus. Deutlich bergab ging es auch mit dem Optimismus großer Terminspekulanten (Non-Commercials). Hier war ein Rückgang von 288.400 auf 258.800 Futures (-10,3 Prozent) registriert worden. Dies stellte den niedrigsten Wert seit Mitte Oktober dar. Besonders interessant: Die seit in diesem Jahr zu beobachtende Verkaufswelle an den Terminbörsen hat der Krisenschutz ausgesprochen gut überstanden, schließlich beläuft sich das seit dem Jahreswechsel erzielte Plus auf fast sieben Prozent.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 4,10 auf 1.641,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negativer Wochenauftakt

Weil die Gespräche zwischen Russland und Saudi-Arabien von Montag auf Donnerstag verschoben wurden, geriet der Ölpreis zum Start in die neue Handelswoche erst einmal unter Druck. Am Freitag profitierte der fossile Energieträger noch von Aussagen des russischen Präsidenten Putin, dass eine Förderkürzung um zehn Millionen Barrel pro Tag möglich sei. Der am Freitagabend veröffentlichte Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten wies einen kräftigen Einbruch aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 624 auf 562 reduziert. Am Wochenende fand ein Krisentreffen zwischen US-Präsident Trump und wichtigen Vertretern der Ölindustrie statt, die ohne staatliche Hilfe eine Pleitewelle befürchten.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,05 auf 27,29 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,71 auf 33,40 Dollar zurückfiel.