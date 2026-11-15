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15.11.2026 13:30:00
Gold and silver are supposed to protect against inflation. So why are both metals tumbling instead?
Charts show the potential for more pain aheadWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.