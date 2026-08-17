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17.08.2026 22:28:22
Gold and Silver Prices Are Rising. Here's Which Precious Metal May Have More Upside
In times of uncertainty, investors often flock to safe-haven investments, including precious metals such as gold and silver. Earlier this year, both were trading at record levels and looked poised to keep going higher.That didn't end up happening, and both would end up crashing sharply. The turning point appeared to be the announcement that Kevin Warsh was President Trump's nominee for the Fed chair position. That appeared to inject some stability into the stock market, leading to a crash in gold and silver prices. While neither metal is back to the highs it reached back in January, they've both been rising higher in recent weeks. Which metal is the better one to invest in right now? The key could be in looking at the gold-silver ratio.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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