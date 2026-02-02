|
02.02.2026 07:30:35
Gold and silver prices plunge after Friday's losses
Precious metals hit record highs in late January as investors flocked to the so-called safe haven assets.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 646,61
|-218,74
|-4,50
|Silberpreis
|78,91
|-5,79
|-6,84