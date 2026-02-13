Goldpreis

5 030,16
USD
107,96
2,19 %
13.02.2026 12:56:42

Gold breaks $5,000: What's fueling the price rally and where will it end?

Gold continues to hit record highs, having already had a bumper run in 2025. Geopolitical and economic uncertainty are the key factors, while doubts over the US dollar are also attracting new investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
21:23 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:05 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Nach Inflationsdaten: US-Börsen im Plus -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
