Gold breaks $5,000: What's fueling the price rally and where will it end?
Gold continues to hit record highs, having already had a bumper run in 2025. Geopolitical and economic uncertainty are the key factors, while doubts over the US dollar are also attracting new investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
