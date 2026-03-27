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27.03.2026 21:03:06
Gold Bullion or Gold Miners: Which Fits Your Portfolio Better? GDX vs AAAU
VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) and Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) differ sharply: GDX holds gold miners’ stocks, bringing higher volatility and bigger recent gains, while AAAU offers direct gold exposure with lower costs and smaller drawdowns.This comparison compares GDX, which provides exposure to a basket of gold mining companies, and AAAU, a fund designed to track the price of physical gold. The two ETFs may appeal to different types of investors, depending on whether equity risk or commodity exposure is the priority.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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