04.03.2026 03:17:33
Gold climbs 1% as US-Israeli strikes on Iran fuel safe-haven demand
The US dollar strengthened, making dollar-denominated assets such as bullion more expensive for other currency holdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 191,71
|103,31
|2,03
