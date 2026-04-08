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08.04.2026 02:05:59
Gold climbs after Trump agrees to two-week ceasefire in Iran
Bond traders expect the US Federal Reserve to keep borrowing costs steady through the rest of the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.