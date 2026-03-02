Goldpreis

5 277,89
USD
96,79
1,87 %
02.03.2026 01:16:33

Gold climbs as Middle East war drives investor rush to safety

The metal has gained about a quarter so far this year
