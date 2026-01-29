|
29.01.2026 01:10:57
Gold climbs to record above US$5,500 on bets for dovish Fed chair
Bullion surged as much as 3.2% in early trading on ThursdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|5 081,08
|-299,08
|-5,56