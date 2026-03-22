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22.03.2026 11:23:31
Gold.com Board Director Sells $1.4 Million Worth of Shares As Gold Has Its Worst Week Since 1983
Board Director Jeffrey D. Benjamin reported the sale of 27,618 shares of Gold.com (NYSE:GOLD) in multiple open-market transactions on March 6 and March 9, 2026, for a total consideration of approximately $1.4 million, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($50.47); post-transaction value based on March 9, 2026 market close ($50.47).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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