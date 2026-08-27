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27.08.2026 03:32:54
Gold consolidates above US$4,600 as investors weigh Fed rate path
Bullion rises as much as 0.7%, recovering some losses in the previous sessionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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