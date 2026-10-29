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29.10.2026 01:23:44
Gold cuts losses as Fed pauses and stays silent on future hikes
Bullion wavers around US$4,050 an ounce as Treasury yields and the US dollar fluctuateWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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