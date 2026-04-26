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27.04.2026 01:52:48

Gold declines as attempts to restart US-Iran peace talks falter

In the Middle East, the effective closure of Hormuz has disrupted around a fifth of the world’s oil flowsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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