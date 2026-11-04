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04.11.2026 01:48:20
Gold declines as traders weigh US-Iran diplomacy prospects
The precious metal has fallen almost 7% in October, breaking the US$4,000-an-ounce thresholdWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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