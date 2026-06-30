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30.06.2026 02:04:53

Gold drops as traders watch Iran tensions for inflation outlook

Spot gold falls 1.8% to US$ 4,016.97 an ounceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen ging es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.
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