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23.03.2026 08:43:12
Gold Drops Over 22%, Enters Bear Market As Inflation And Oil Surge Pressure Prices
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 384,86
|-33,68
|-0,76
|Ölpreis (Brent)
|102,59
|2,53
|2,53
|Ölpreis (WTI)
|90,84
|2,71
|3,08