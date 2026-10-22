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22.10.2026 05:11:03
Gold eases as investors await Fed signals on rate path
Spot gold falls 0.6% to US$4,115.50 per ounce by 0040 GMTWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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