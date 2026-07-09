|
09.07.2026 06:39:37
Gold eases as Middle East hostilities revive inflation fears
Spot gold falls 0.2% to US$4,068.77 per ounce by 0522 GMT, after dropping to its lowest since Jul 1 on WednesdayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 096,41
|-25,22
|-0,61