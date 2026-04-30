|
30.04.2026 02:52:54
Gold edges higher as dip buyers emerge after three-day decline
Bullion is set for a second monthly decline in April, as the conflict in the Middle East sends energy prices soaringWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 586,48
|-36,12
|-0,78