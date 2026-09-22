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22.09.2026 02:16:38
Gold edges higher as lower oil prices damp chance of rate hikes
Traders are tracking comments by Fed officials for clues on the path for ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 328,09
|-15,50
|-0,36
|Ölpreis (Brent)
|99,56
|-0,78
|-0,78
|Ölpreis (WTI)
|90,68
|-5,10
|-5,32
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