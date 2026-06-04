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04.06.2026 16:02:53
Gold ETFs: AAAU Offers Lower Fees, While GDX Provides Dividend Income
The choice between Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) and VanEck Gold Miners ETF (NYSEMKT:GDX) depends on whether an investor seeks direct bullion exposure or the higher volatility of miners.These two funds offer distinct ways to play the gold market. While one tracks the metal itself, the other follows the companies digging it out of the ground. Understanding the differences in volatility, costs, and dividends is essential for any portfolio allocation in the precious metals space.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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