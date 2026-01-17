|
17.01.2026 21:32:02
Gold ETFs: GLD is the Largest, But GLDM Provides Cheaper Gold Exposure
SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) and SPDR Gold MiniShares Trust (NYSEMKT:GLDM) both track the price of gold bullion, but GLDM’s notably lower expense ratio and smaller fund size set it apart from the long-established, much larger GLD.Both SPDR Gold Shares and SPDR Gold MiniShares Trust provide direct gold exposure for investors seeking to track the performance of the metal, minus fund expenses. This comparison looks at their differences in cost, scale, performance, and risk, to help clarify which may better fit a gold allocation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 595,25
|-21,68
|-0,47
