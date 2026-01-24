|
24.01.2026 18:57:02
Gold ETFs: GLDM Offers Lower Costs, While IAU Boasts More Assets Under Management
SPDR Gold MiniShares Trust (NYSEMKT:GLDM) features significantly lower expenses and a shallower historical drawdown than iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU), while both track the price of gold with similar recent returns.Both IAU and GLDM are designed to give investors exposure to the price of gold bullion, providing a way to participate in gold’s performance without physical storage hassles. This comparison looks at their costs, historical performance, risk, and structure to help clarify where each fund fits in a gold allocation.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 982,42
|45,92
|0,93
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.