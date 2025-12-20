|
20.12.2025 15:24:47
Gold ETFs Boom: GLD Is Larger in Size But AAAU Is More Affordable
The Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) and the SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) both offer direct exposure to physical gold. The two ETFs, however, differ in terms of cost, trading liquidity, and size, which is where investors need to weigh the two options before deciding where to invest. Both AAAU and GLD are designed to reflect the price of gold bullion, minus expenses, and appeal to investors seeking a simple way to hold gold via the stock market. The comparison below looks at how the two ETFs stack up on fees, performance, risk, and what sets them apart for different investing needs. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 338,54
|5,90
|0,14
