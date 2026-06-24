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24.06.2026 10:08:28
Gold ETFs Just Saw Their Biggest Weekly Inflow Since April After $7.6 Billion Exodus
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