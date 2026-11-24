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24.11.2026 03:35:08
Gold extends gain after Nvidia’s rehiring of Huang sparks rally
The announcement helped spur a rebound two weeks after gold dropped below the US$4,000-an-ounce support levelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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