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05.08.2026 03:46:48
Gold extends gains on lower oil and softer greenback, markets await US jobs data
A subdued US dollar makes greenback-priced metals more attractive to holders of other currenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 247,04
|169,37
|4,15
|Ölpreis (Brent)
|79,53
|0,17
|0,21
|Ölpreis (WTI)
|75,22
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|-0,73
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