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11.05.2026 02:00:40
Gold falls as Trump’s rejection of Iran proposal fans US inflation fears
Trump labelled Iran’s latest response as ‘totally unacceptable’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.