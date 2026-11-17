The price of gold has been falling sharply over the past several months. The days of it being well over $5,000 per ounce are long gone. On Tuesday, it was trading below even the $4,000 mark, as a rise in interest rates has led to investors seeking assets with high yields.

As a result of the decline, SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD), which is backed by physical gold, is down 11% this year and has declined more than 30% from its 52-week high. In the past five years, however, it has doubled in value. Could now be an opportune time to invest in this fund while its valuation is lower?

Image source: Getty Images.

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