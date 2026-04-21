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22.04.2026 00:10:56
Gold falls most in two weeks as US-Iran talks hang in balance
Oil remained at elevated levels above US$90 a barrelWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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