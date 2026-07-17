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17.07.2026 02:12:34
Gold falls to two-week low as escalating Middle East tensions reinforce US rate-hike bets
Higher oil prices stoke inflation concerns, raising expectations of elevated interest ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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