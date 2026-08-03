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03.08.2026 02:53:41
Gold firms as oil prices slump after Trump holds off on Iran attack
The metal has faced pressure since the Iran war, with rising inflation potentially sparking interest rate hikesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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