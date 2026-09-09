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09.09.2026 02:46:17
Gold firms on softer US dollar; inflation data and Mideast risks in focus
Metals priced in the greenback are more affordable for holders of other currenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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