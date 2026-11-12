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12.11.2026 01:39:22
Gold for the West Bank: Meet Palestinian karate champ Mariam Bsharat
The occupied West Bank is not an obvious breeding ground for sporting success. But Mariam Bsharat, 17, has beaten the odds to become a karate world champion and is making a new life in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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