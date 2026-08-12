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12.08.2026 18:16:20
Gold Gains 1%; Performance Food Group Shares Fall After Q4 Results
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Rohstoffe in diesem Artikel
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