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22.07.2026 02:00:00
Gold has fallen over 20% since 2026’s peak, but is it a ‘buy’? Here are the latest target prices
Analysts adopt a more cautious stance in the near term, with prices expected to regain lost ground in the long termWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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