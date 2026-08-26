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26.08.2026 17:15:00

Gold Has Soared to $4,600. Is It Too Late to Buy This ETF?

After declining over most of 2026, gold prices are surging again. They recently climbed back above $4,600 an ounce and are at their highest levels since May. Investors who decided to keep buying during this year's pullback are being rewarded. Recent events have contributed to this, bringing the investment case for gold back into the headlines.Gold prices are still high, but short-term momentum is strong, and investors are putting some of their portfolio assets back into safe havens. It raises the question of whether this is the early stage of another leg higher in the rally, or if it's the wrong time to chase one of the market's hotter trends.For me, there are good reasons to believe the current rally in gold is the real deal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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