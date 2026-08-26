|
26.08.2026 17:15:00
Gold Has Soared to $4,600. Is It Too Late to Buy This ETF?
After declining over most of 2026, gold prices are surging again. They recently climbed back above $4,600 an ounce and are at their highest levels since May. Investors who decided to keep buying during this year's pullback are being rewarded. Recent events have contributed to this, bringing the investment case for gold back into the headlines.Gold prices are still high, but short-term momentum is strong, and investors are putting some of their portfolio assets back into safe havens. It raises the question of whether this is the early stage of another leg higher in the rally, or if it's the wrong time to chase one of the market's hotter trends.For me, there are good reasons to believe the current rally in gold is the real deal.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 593,69
|-64,92
|-1,39
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.