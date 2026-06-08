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08.06.2026 13:51:00

Gold has tumbled during the Iran war — exposing a massive myth about geopolitical risk

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