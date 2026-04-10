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10.04.2026 03:14:27
Gold heads for weekly gain as traders weigh Iran truce prospects
GOLD was headed for a third weekly gain, as hopes for a diplomatic resolution to the war in Iran and sustained buying...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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