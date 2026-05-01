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01.05.2026 05:24:44
Gold heads for weekly loss on oil-driven inflation concerns
GOLD was steady in thin trading on Friday, but was on course for a weekly decline as higher oil prices fuelled inflation...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 613,26
|-9,34
|-0,20
|Ölpreis (Brent)
|109,08
|-5,01
|-4,39
|Ölpreis (WTI)
|101,94
|-3,13
|-2,98