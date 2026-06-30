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30.06.2026 13:21:11
Gold heads for worst quarter in more than a decade as retail frenzy fades
Expectations of higher interest rates fuelled by Iran war help end bullion’s record rallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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