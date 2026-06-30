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30.06.2026 13:21:11

Gold heads for worst quarter in more than a decade as retail frenzy fades

Expectations of higher interest rates fuelled by Iran war help end bullion’s record rallyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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ATX weit im Plus -- DAX zieht an -- Wall Street höher erwartet -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Dienstag zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. An den US-Börsen dürften Gewinne zu sehen sein. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
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