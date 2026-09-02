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02.09.2026 03:24:34

Gold hits over 3-week low as Iran war tensions fan US rate hike fears

Prices head for a fourth straight session of losses and remain below the 200-day moving averageWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
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